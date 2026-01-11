Logo
Авион умјесто у Бањалуку слетио у Загреб, огласили се из "Аеродрома"

11.01.2026

13:55

Авион умјесто у Бањалуку слетио у Загреб, огласили се из "Аеродрома"

Авион на лету Карлсрухе Баден Баден - Бањалука је јутрос, у недјељу, 11. јануара, кружио над бањалучким аеродромом, након чега је слетио у Загреб, тврде путници, те додају да је разлог тај што писта у Маховљанима није била очишћена.

Из Аеродрома Републике Српске кажу да метеоролошке услове не могу предвидјети ни они ни авио-превозници, посебно у зимским условима, али и у љетњим.

"Данас су сви летови по реду летења слетјели по плану, осим кашњења лета Карлсухе Баден Баден - Бањалука. Свако не слијетање је одлука посаде ваздухоплова у складу са безбједносним и компанијским процедурама и нема везе са аеродромским оператором", рекли су из Аеродрома Републике Српске за "Независне новине".

Како су додали, метеоролошки услови могу бити разни у зимском периоду - од снијега до магле, ледене кише итд. и са тиме се суочавају сви аеродроми и све авио-компаније на свијету.

"У таквим условима, а у складу са свим ваздухопловним захтјевима и процедурама аеродромско особље је обучено за опслугу ваздухоплова. Протеклих дана, готово цијела регија, не само наш аеродром, је прекривена сњежним падавинама, леденом кишом, маглом, ниским температурама", кажу из Аеродрома Републике Српске.

У таквим условима, како су додали, авио-компаније поступају у складу са безбједносним процедурама.

"Безбједност путника је увијек на првом мјесту. Авио-компаније имају своје посебне процедуре за тзв. дисруптион односно девијације у смислу кашњења или отказивања лета", рекли су из Аеродрома Републике Српске за "Независне новине".

