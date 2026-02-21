Трамп најавио повећање глобалних царина на 15 одсто

Извор:
Танјуг
21.02.2026
18:29
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп саопштио је данас да ће, након одлуке Врховног суда Сједињених Америчких Држава о царинама, одмах повећати стопу глобалних царина са 10 на 15 одсто, наводећи да је таква мјера "у потпуности дозвољена и правно утемељена".
Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Истина навео да је одлука америчког Врховни суда о царинама "апсурдна, лоше написана и изразито антиамеричка", истичући да је донесена након више мјесеци разматрања.
Трамп је поручио да ће, у својству предсједника, одмах повећати стопу царина на 15 процената, оцијенивши да су бројне земље деценијама "искориштавале" Сједињене Америчке Државе без посљедица.
Он је додао да ће администрација у наредним мјесецима утврдити и објавити нове, законски дозвољене царине, које ће, како је навео, допринијети наставку политике "учинити Америку поново великом".
- Учинимо Америку поново великом, већом него икада раније - закључио је Трамп.
Врховни суд Сједињених Америчких Држава у Вашингтону донио је јуче, 21. фебруара, одлуку којом поништава широки спектар глобалних царина које је увео Трамп.
Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних тарифа широм свијета.
Трамп је тврдио да је национална ванредна ситуација настала због великог трговинског дефицита и увоза фентанила и других дрога, што је, према његовим ријечима, оправдавало примјену ИЕЕПА закона.
Истовремено, на снази остају царине на челик и алуминијум уведене по другим законским основама.
Према подацима америчке Царинске и граничне службе, до средине децембра царине уведене на основу ИЕЕПА донијеле су око 130 милијарди долара прихода.