Logo
Large banner

Трамп најавио повећање глобалних царина на 15 одсто

Извор:

Танјуг

21.02.2026

18:29

Коментари:

0
Трамп најавио повећање глобалних царина на 15 одсто
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп саопштио је данас да ће, након одлуке Врховног суда Сједињених Америчких Држава о царинама, одмах повећати стопу глобалних царина са 10 на 15 одсто, наводећи да је таква мјера "у потпуности дозвољена и правно утемељена".

Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Истина навео да је одлука америчког Врховни суда о царинама "апсурдна, лоше написана и изразито антиамеричка", истичући да је донесена након више мјесеци разматрања.

Трамп је поручио да ће, у својству предсједника, одмах повећати стопу царина на 15 процената, оцијенивши да су бројне земље деценијама "искориштавале" Сједињене Америчке Државе без посљедица.

Он је додао да ће администрација у наредним мјесецима утврдити и објавити нове, законски дозвољене царине, које ће, како је навео, допринијети наставку политике "учинити Америку поново великом".

- Учинимо Америку поново великом, већом него икада раније - закључио је Трамп.

Врховни суд Сједињених Америчких Држава у Вашингтону донио је јуче, 21. фебруара, одлуку којом поништава широки спектар глобалних царина које је увео Трамп.

Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних тарифа широм свијета.

Трамп је тврдио да је национална ванредна ситуација настала због великог трговинског дефицита и увоза фентанила и других дрога, што је, према његовим ријечима, оправдавало примјену ИЕЕПА закона.

Истовремено, на снази остају царине на челик и алуминијум уведене по другим законским основама.

Према подацима америчке Царинске и граничне службе, до средине децембра царине уведене на основу ИЕЕПА донијеле су око 130 милијарди долара прихода.

Подијели:

Таг :

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рат је све ближе? Иран послао јасну поруку

Свијет

Рат је све ближе? Иран послао јасну поруку

3 ч

0
Мађарска обуставља испоруку струје Украјини?

Свијет

Мађарска обуставља испоруку струје Украјини?

3 ч

1
Борис Џонсон: Требали бисмо одмах послати војску у Украјину. Зашто не?

Свијет

Борис Џонсон: Требали бисмо одмах послати војску у Украјину. Зашто не?

3 ч

1
ЦДУ позвао на забрану друштвених мрежа млађима од 14 година

Свијет

ЦДУ позвао на забрану друштвених мрежа млађима од 14 година

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Најмлађи не одустају од подршке Борцу

21

31

У Риму исписане свастике и нацистички симболи

21

19

Извиждана химна БиХ у Борику

21

11

Сања Малетић проговорила о Јани Тодоровић

21

01

Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner