Logo

Припремите залихе: Више бањалучких насеља данас без воде

Извор:

АТВ

01.10.2025

09:54

Коментари:

0
Припремите залихе: Више бањалучких насеља данас без воде
Фото: АТВ БЛ

Данас ће се изводити радови у улицама Старог Вујадина (Старчевица), Невесињској (Сарачица), др Божидара Аџије (Лауш), Ужичкој (Лауш), Карађорђевој (Лауш) и Косте Јарића (Старчевица).

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Бочцу и Крминама.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова о изборима у Молдавији: Глобални неуспјех Запада, у земљи на дјелу потпуна чистка

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

Подијели:

Тагови:

Вода

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Диплома факултет студије

Свијет

Студент се убио јер су му грешком рекли да не може дипломирати: Мајка га нашла мртвог у соби

1 ч

0
Захарова о изборима у Молдавији: Глобални неуспјех Запада, у земљи на дјелу потпуна чистка

Свијет

Захарова о изборима у Молдавији: Глобални неуспјех Запада, у земљи на дјелу потпуна чистка

1 ч

0
Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

Сцена

Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

1 ч

0
Ковачевић: Синиша Каран - човјек Републике Српске, очекујемо подршку наших партнера и грађана

Република Српска

Ковачевић: Синиша Каран - човјек Републике Српске, очекујемо подршку наших партнера и грађана

1 ч

0

Више из рубрике

Маша Готовски са татом

Бања Лука

Маша (9) и њен отац Зоран из Бањалуке тешко живе, све рјеђе излазе из куће

1 ч

0
Вишечасовна искључења: Три бањалучка насеља неће имати струје

Бања Лука

Вишечасовна искључења: Три бањалучка насеља неће имати струје

2 ч

0
130 година бањалучке Гимназије: Храм знања, традиције и младости

Бања Лука

130 година бањалучке Гимназије: Храм знања, традиције и младости

15 ч

0
Компанија "Виз ер" обавља програм обуке на Аеродрому Бањалука

Бања Лука

Компанија "Виз ер" обавља програм обуке на Аеродрому Бањалука

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

59

Почиње сезона лова на мрког медвједа

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

10

54

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

10

50

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner