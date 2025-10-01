Припремите залихе: Више бањалучких насеља данас без воде

Извор:
Данас ће се изводити радови у улицама Старог Вујадина (Старчевица), Невесињској (Сарачица), др Божидара Аџије (Лауш), Ужичкој (Лауш), Карађорђевој (Лауш) и Косте Јарића (Старчевица).
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Бочцу и Крминама.
