130 година бањалучке Гимназије: Храм знања, традиције и младости

Бањалучка Гимназија, образовна институција са најдужом традицијом у Републици Српској, обиљежава 130 година постојања. Од првог дана па до данас, кроз њене клупе прошле су хиљаде ученика, а многи од њих постали су угледни интелектуалци, научици и умјетници широм свијета.
Гимназија је одувијек била мјесто гдје се стиче знање, али и гдје се уче животне вриједности. Данашњим генерацијама пружа шансу да обликују себе, своје амбиције и стекну пријатељства која трају цијели живот
''Гимназија није само школа, већ и мјесто гдје имамо прилику да будемо своји и да за четири године створимо неке конекције које ће нам бити важне цијели живот. Част ми је овдје да говорим о 130 година своје школе. Између осталог, зато што је то мјесто које је изњедрило интелектуалце читавим свијетом и надам се да ћу имати прилику да освијетлим образ својој школи'', рекла је Софија Ширко, уреница бањалучке Гимназије.
Кроз бурна времена, Гимназија је била уточиште за ђаке, али и простор у којем је чувана нада и младост. То потврђује и Дарија Аџић, некадашња ученица, а данас наставница енглеског језика, која ову школу доживљава као дио свог идентитета.
''Данас, Гимназија је савремена школа која живи свој живот, понекад, и изван оквира савременог друштва. Надам се да ће Гимназија остати на истом путу. Да ће у наредних 10/20/30 година бити, не само, најпожељнија школа за најбоље ђаке из Бања Луке и Републике Српске, него и из региона. Поносна сам на своју генерацију (1992-1996), а свака нова генерација коју испратимо је на неки начин још један успјех у мом животу. Тако да, Гимназија је мој живот'' , казала је Дарија Аџић, наставница енглеског и бивша ученица бањалучке Гимназије.
Јубилеји нису само подсјећање на године иза нас, већ и прилика да се уоквири богата историја. Професор историје Зоран Пејашиновић, бивши директор и аутор монографије о 130 година Гимназије, биљежи успомене на генерације које су оставиле траг, али и на догађаје који су обиљежили ову школу.
''Бањалучка Гимназија је имала двије своје монографије и прије 130. годишњице. Поводом 75 година, објављена је ова монографија, позната доста, од Мате који је био професор и директор у овој школи. Када је било 100 година, објављена је ова друга монографија која свједочи о првом вијеку бањалучке Гимназије. И ево, сад су се некако склопиле коцкице да урадимо још једну монографију поводом 130 година. Монографија говори о 130 година наше школе, о озбиљним димензијама школе, наставним програмима, еволуцији ове школе, од реалне Гимназије до овог што имамо сада, али и ономе што увијек иде уз школу, о весељу, о згодама и незгодама, о анегдотама, о бившим ђацима који су оставили печат и траг'', казао је Зоран Пејашиновић, наставник историје и аутор монографије.
Бањалучка Гимназија траје већ 130 година, али њена суштина остаје иста, стварати образоване, одговорне и слободоумне људе. Она је симбол града, темељ друштва и доказ да знање, кад је уткано у традицију, постаје насљеђе које траје вјечно.
