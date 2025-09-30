СДП-ов посланик осуђен због трговине утицајем

Другостепеном пресудом уважена је жалба Халкића па је пресуда Општинског суда у Бихаћу у трајању од девет мјесеци преиначена у шестомјесечну, под условом да исто кривично д‌јело не понови у наредне двије године.

Ријеч је о случају из 2022. године када се тада оптуженом Халкићу на терет ставило да је користећи свој службени положај као предсједавајући Скупштине УСК и посланик СДП-а, као дио владајуће већине у кантоналној скупштини, посредовао спрам Зикрије Дураковића као посланик у Скупштини УСК.

Наиме Халкић се сумњичи да је, противно општим и оснивачким актима ЈУ Дирекције регионалних цеста УСК, Зикрији Дураковићу усмено понудио и обећао позицију директора тог предузећа, како би он као посланик у Скупштини УСК гласао за Одлуку о буџету УСК за 2021. годину и како би даље кроз вршење службене функције посланика у Скупштини УСК и кроз службене радње гласао на начин да подржава одлуке постојеће скупштинске већине.

У фебруару 2022. године је процурио снимак разговора предсједавајућег Скупштине УСК Разима Халкића о нуђењу министарских позиција.

Халкића су локални крајишки медији оптужили да недвосмислено говори о политичкој трговини и трговини утицајем с обзиром на то да се у дијелу разговора спомињу министарске позиције, односно куповина одређених позиција.

"Од три човјека с којима разговарамо неће ниједан. Вилдана, Зикрија и Маршал. Неће ни Кантаревић да чује... Нама треба једно од то четверо да каже хоћу министра - ми дамо, хоћу цесте - ми дамо, хоћу било шта - ми дамо", наводи се у објављеном аудиоснимку.

Међутим, Халкић тврди да је из аудиозаписа избачен други саговорник те да је снимак намонтиран.