Хелез ради на формирању резервног састава ОС БиХ

30.09.2025

19:20

Хелез ради на формирању резервног састава ОС БиХ
Фото: АТВ

Пилот-пројекат ускоро креће, а позиви резервистима очекују се идуће године. Тим ријечима спектакуларно је за федералне медије Министар одбране у Савјета министара БиХ најавио формирање резервног састава у Оружаним снагама БиХ.

То се односи на генерале, официре, подофицире и војнике којима је престала професионална војна служба. Брже боље, на сто је стигао и Нацрт Правилника о резервном саставу Оружаних снага БиХ.

''То је у завршној фази и ту више нема повратка. Имаћемо резервни састава. Није никаква нелегална радња или контра некога итд. То су и НАТО стандарди'', казао је Зукан Хелез, министар одбране у Савјету министара БиХ.

За комплетан Хелезов план потребна су додатна милионска средства, која намјерава да обезбиједи из буџета институција БиХ. План је да се издвоји новац за плате, додатке на плату и накнаде, али и да се покрију трошкови превоза и службеног путовања, смјештаја и одвојеног живота и исхране.

Ферида Хасанамиџић

Друштво

Почела изградња куће за мајку чији је син (19) погинуо у минском пољу

Поред тога ресор одбране планира да набави и додатну војну опрему, коју ће, како намјеравају, задужити припадници резервног састава. Све то је удар на буџет који је Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ окаркатерисао као документ са жељама Бошњака.

"Тренутна ситуација јесте да су Комшић и Бећировић упутили одређени документ који они називају буџетом институција БиХ и ту су између осталог предвидјели да оружаним снагама се повећа износ за 30 милиона КМ и то је легитимни интерес Бошњака, оно што је интерес Срба јесте да такав документ не може да наиђе на подршку. Е, сад оно што мене буни ја не знам да ли се патриотизмом може назвати то што раде колеге Бабаљ из СДС-а, ПДП-а и Листе за правду и ред који кажу да о таквом буџету треба да се расправља. Подсјетићу вас, тај документ у којем пише да се треба повећати 30 милиона КМ ако се усвоји, то подразумијева могућност Зукана Хелеза да има резервни састав '', казао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

Хелез може маштати, али институције БиХ не могу дозволити да се без процедуре и без покрића у буџету уводе нова правила ради страначког кадровања - јасна је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић. Сагласност на план за формирање резервног састава није дао Замјеник министра одбране БиХ.

EU-brisel

Свијет

Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

''О овом питању није расправљано на колегијуму министарства, нити је од стране Заједничког штаба, као стручног органа, достављена анализа која садржи позитивне ефекте по систем одбране уколико се уђе у увођење резервног састава. У овај процес Хелез је ушао самовољно и без мишљења струке, што је крајње непрофесионално'', казао је Александар Гогановић, замјеник министра одбране у Савјету министара БиХ.

Није јасно зашто Хелез жури са резервним саставом Оружаних снага БиХ, али једно јесте - да Оружане снаге не би никако требало да буду терен за политичке вјежбе.

