Ова вијест утиче и на раднике из БиХ: Промјене у пензионом систему Хрватске

30.09.2025
18:58
Коментари:0
У Хрватској ће се од 1. јануара 2026. године повећати доб за одлазак у пензију за одређене грађане.
Осигураник Хрватског завода за пензијско осигурање стиче право на старосну пензију када наврши 65 година живота и има 15 година пензијског стажа. У прелазном периоду од 2020. до 2029. године, жене остварују право на старосну пензију под повољнијим условима, у млађој доби.
Сцена
Објављен видео: "Босански хулк" Хамдија Рамуљ вријеђа и насрће на мушкарца
Првог јануара 2026. године доб за одлазак у пензију за жене повећаће се за три мјесеца у односу на 2025. То значи да ће жене наредне године моћи у пензију са 64 године. Ова доб за жене постепено ће се повећавати и биће једнака "мушкој" доби 1. јануара 2030. године, пише портал Моје Вријеме.
Сцена
Беби Дол промијенила име: Ево како се сада зове
За разлику од старосне пензије, постоји и право на старосну пензију за дуготрајно осигуране особе, које користе особе које су пријевремено ступиле у радни однос. То право стиче се када осигураник наврши 60 година живота и 41 годину стажа осигурања. Период осигурања узима се у обзир у ефективном, стварном трајању. Осигураник који испуњава услове за редовну старосну пензију не може стећи право на старосну пензију за дуготрајно осигуране особе.
Република Српска
"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао
Право на старосну пензију и старосну пензију за дуготрајно осигуране особе стиче се од дана када су испуњени услови за пензију и након престанка осигурања (запослење, обављање обртничке или пољопривредне дјелатности и слично). Захтјев за признавање права на старосну и пријевремену старосну пензију може се поднијети најраније мјесец дана прије истека осигурања. Право на пензију припада особи најраније од првог дана након престанка радног односа, ако је захтјев поднесен у року од шест мјесеци од престанка осигурања. Уколико је захтјев поднесен након истека шест мјесеци од престанка осигурања (престанка радног односа), осигурана особа има право на пензију најраније шест мјесеци уназад, рачунајући од првог дана сљедећег мјесеца након подношења захтјева, извјештава Пословни дневник, а преноси Индикатор.
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
11 ч0
Регион
23 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму