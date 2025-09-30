Колико пензију има Зорица Брунцлик? Жеља сваког пензионера

30.09.2025
17:07
Коментари:1
Национална пензија пјевачици Зорици Брунцлик измакла је 2013. године, али јој је додјељена прије четири године за велики допринос народној музици.
Пјевачица је успјела да стекне право на националну пензију, али овај износ за њу има више симболичну него стварну вриједност.
За њу та пензија има посебну, вишу вриједност, јер представља признање, поштовање њеног лика и дјела, као и захвалност за допринос култури.
Национална пензија додјељује се у висини једне просјечне зараде без пореза и доприноса, што код умјетника износи у просјеку 1.220 КМ.
Зорица је том приликом дала кратку изјаву и открила како данас живи:
– Пензионисана сам као истакнути умјетник. Врло сам привилегована. Бог ме почастио да будем талентована, да се бавим послом који волим, да могу од њега лијепо да живим и да око мене сви добро живе.
– То је заиста привилегија. Наша професија је једина професија, поред свештеника, која може да се бави својим послом и након пензионисања, док те служе грло и ноге – истакла је Зорица Брунцлик, која иза себе има изузетно дуг стаж на естради, преноси Телеграф.
