Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

Информер

30.09.2025

14:00

Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

Након што је пре пет дана учествовао у још једној саобраћајној несрећи неке ауто-школе понудиле су фолк пјевачу Дарку Лазићу бесплатне часове вожње.

Дарко Лазић, који је прије седам година једва преживио тешку саобраћајну несрећу, поново је пијре неколико дана учествовао у судару када је својим возилом ударио у аутобус на ауто-путу, у близини Београдске арене. Иако је пјевач тврдио да ништа није пио, демантовали су га снимци на друштвеним мрежама, али и тестирање које је потврдило да је у крви имао чак 1,93 промила.

Policija FBiH

Друштво

Млади полицајац из БиХ гестом према баки одушевио регион

Одузета саобраћајна дозвола

Ова несрећа само је последњи у низу инцидената и проблема у саобраћају које је Лазић имао, због чега му је одузета и саобраћајна дозвола.

Његови чести прекршаји и неодговорно понашање у саобраћају изазвали су осуду јавности, с обзиром на то да својим несавјесним вожњама не угрожава само сопствени живот, већ и безбједност својих најближих, као и других учесника у саобраћају. Међутим, има и оних који су ријешили да Лазићу понуде помоћ. Наиме, неколико ауто-школа искористило је актуелан моменат за своју промоцију и понудило пјевачу бесплатну обуку.

- Дарку Лазићу са задовољством поклањамо комплетну обуку - 40 часова вожње потпуно бесплатно! Дарко, желимо ти пуно среће и видимо се ускоро на часовима! - поручили су из једне ауто-школе.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик открио ко ће бити кандидат СНСД-а за предсједника Српске

На примједбу да поклон преусмјере на неку младу особу која нема новца да плати обуку, из ауто-школе одговарају да желе баш да поклоне Дарку како више не би угрожавао безбједност учесника у саобраћају и како би коначно научио све по правилима.

"Џабе све, кад алкохол чини своје"

Необичне понуде привукле су велику пажњу на друштвеним мрежама, али и духовите коментаре. Тако је један корисник написао: "Немате ви довољно аутомобила да Лазић вози 40 часова".

Полиција Италија

Свијет

Пред очима власника чекићем разбили излог и однијели сатове вриједне 46.000 евра

Међутим, било је и оних који сматрају да Лазићу не вриједи ни да поново прође цијелу обуку: "Џабе све, кад алкохол чини своје", "Ово вам је лоша реклама, јер ће он још пар пута да се смандрља у канал па ће бити нису ме ништа научили", "Па он каже да зна да вози"...

