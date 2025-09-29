Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

Извор:
Горан Чомор је као водитељ присутан на сцени већ дуги низ година.
О његовом приватном животу мало се знало, сем да је ожењен и да има два сина.
Чомор је сада по први пут у емисији признао да се развео споразумно са супругом те открио шта је томе претходило.
- Можда ово што говорим није у реду али наши главни проблеми су били што Николина воли више да спава. Нисам ни ја неки раноранилац али то ми је био неки главни проблем, али сад банализујемо је ли кад кажем шта је...Кад смо се разводили, па Николину питам "Зашто идеш у савјетовалиште па је питају зашто се ви разводите...право да вам кажем, каже она, не знам, он је добар супруг, не знам што се ми разводимо..."
На питање новинара да ли су остали у добрим односима каже:
- Па не, послије развода никако. Ја сам озбиљно злопамтило. Тих година, 3, 4, никако...ја нисам дозвољавао да ми се приђе.
