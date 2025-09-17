Logo

Халид Бешлић и Мирослав Илић су се потукли због водитељке

Агенције

17.09.2025

Халид Бешлић и Мирослав Илић су се потукли због водитељке
Пјевач Халид Бешлић својевремено се потукао са колегом Мирославом Илићем због популарне водитељке.

Како је испричао естрадни менаџер Влада Перовић, све се одиграло почетком деведесетих, у клубу који је тада држао.

ILU-POLICIJA-SAD-170925

Свијет

Пуцњава код средње школе, има мртвих

"Сјећам се те вечери. Није то била крвава туча, али умјетници су вољели да се показују и доказују пред лијепом женом. Е, баш та љепотица је била Сузана Манчић. Обојица су мало више попили, па су се погуркали. Тако су ми реферисали. Мирослав је био мало наџак-баба кад попије, док је Халид био мирнији. Није било крви, псовки да. Поливали су се пићем и гурали. У то вријеме је нормално било да се мушкарци закаче због жене. Па, Сузи је била љепотица. Халид је био згодан, млад, лијеп, Мирослав такође. Мада, он је био гадан кад попије, зато је и добро што не пије већ 20 година", рекао је Перовић, преноси "24 седам".

Манчићева, упркос написима у медијима о романси са Бешлићем, за "Информер" је истакла да је са пјевачем везује само пријатељство.

djokovic

Тенис

Ђоковић објавио емотиван видео: Сви мисле да је то најава

"Неко вријеме смо радили заједно. Гостовала сам на његовим концертима и увек смо имали одличну енергију на наступима широм Југославије. Али, никакве љубавне приче није било", наглашава Манчићева.

Халид Бешлић је недавно хитно хоспитализован након што је отказао концерт у Градачцу. Примљен је у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, гдје је смештен на одјељење Нефрологије. Према наводима медија, пјевач се суочава са озбиљним проблемима са бубрезима.

Халид Бешлић

Miroslav Ilić

Suzana Mančić

Туча

sukob

