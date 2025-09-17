Ђоковић објавио емотиван видео: Сви мисле да је то најава

Извор:
Тениски ГОАТ Новак Ђоковић подијелио је на свом Инстаграму један занимљив видео снимак, када је имао емотивни говор послије једног освојеног Аустралијан опена!
У јеку приче да би Ноле са непуних 39 година могао да се повуче, поготово након што ове сезоне није освојио ниједан Грен слем, многи сматрају да је српски ас овом објавом свима поручио да долази у Мелбурн, пише "Телеграф".
Подсјетимо, Ноле је чак 10 пута освојио АО, посљедњи пут 2023. године, а већина љубитеја тениса, као и тениских стручњака, сматра да је Мелбурн идеалан терен да Новак дође до свог 25. Грен слема.
"Сањајте велико, усудите се да сањате, јер је све могуће. Не дозволите никоме да вам одузме сан. Није важно одакле долазите. Заправо мислим да што теже дјетињство имате, што више потешкоћа и изазова имате, то постајете јачи", рекао је Ноле у том снимку и додао:
"Стварно не дозволите никоме да вам одузме тај сан. Његујте га, заливајте га као што заливате цвијеће. Чак и ако нађете само једну особу на овом свијету која ће прихватити, пригрлити и подржати ваше снове, пронађите ту особу и сањајте велико, јер ви то можете".
