Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

15.09.2025
16:54
Коментари:1
Највећи тенисер свих времена Новак Ђоковић каже да већ неко вријеме размишља о томе како ће му живот изгледати послије професионалне каријере.
У посљедњих неколико година Новак је активнији и на пољу маркетинга и спонзора, о чему је говорио и током УС опена.
"Одувијек сам се трудио да размишљам и о стварима ван тениса, поготово у посљедњих 12-15 година. Чуо сам и од тенисера и од спортиста о мукама које су имали ментално послије каријере и посебно ако се нису спремили за ту транзицију. Мислим да човјек не може до краја да се спреми за то. Да, биће тужан дан за мене када напустим тенис, биће врло емотивно, знам то, али оно о чему причам јесте адреналин који спорт доноси – то мора да се преусмери, да се другачије каналише", рекао је Ђоковић у подкасту код Џеја Шетија.
Па је додао.
"Волим спорт и играћу га цијелог живота, од кључне је важности да човјек буде активан. С друге стране, потребан је изазов. Тенис ми је велики дио живота, али имам и широка интересовања – велнес ми је пасија, здрав живот, а то је широко поље. Хидратација, начин исхране, вјежбање, сан – волио бих да свијет буде здравији. Мали кораци у том смјеру јесу вриједни и имају ефекта. Чак и неки спортисти не схватају важност хидратације. Није то само вода, то су минерали, разни суплементи итд. Најбоље је да унесеш све путем хране, али није могуће баш све", преноси Спорт клуб.
Новак је споменуо своје бренд СИЛА, као и о сличним пројектима који ће бити објављени у току године.
"Већ неко вријеме носим додатни кофер са геџетима који ми помажу да будем што свјежији, што бољи – инфрацрвено свијетло, електромагнетни таласи, различите траке, уља, свјетлосна терапија, вибрације… Све, радознао сам да пробам све што ми је забавно”, рекао је Ђоковић и додао да са партнерима већ неко вријеме ради на томе да споји што више различитих функција у једну машину.
Ђоковић је недавно рекао да ће до краја сезоне играти сигурно турнир у Атини, а да ништа друго није ријешено.
Најновије
Најчитаније
19
18
19
16
19
15
19
13
18
59
Тренутно на програму