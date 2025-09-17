Опасни инсект појавио се након 50 година: Може да усмрти човјека

Извор:
Вратио се Оријентални стршљен. Након више од 50 година виђен је у околини Сплита.
Осим по боји не разликује се од стршљена на какве смо навикли. Посебно су активни и опасни у ово доба године.
"За њега се зна да је он био присутан и прије, међутим литерарних података нема још од 70-тих година прошлог стољећа тако да се повукао и сад се поновно враћа на своје старо станиште. На подручју Сплита га је забиљежио око Каштела у једном каменолому", говори Недиљко Ландека из Завода за јавно здравство.
Прије неколико година виђен је у Трсту. Тамо је стигао бродом. Након тога прешао је границу са Словенијом.
Ријеч је о стршљену који је величином готово исти као европски стршљен, али се потпуно разликује по боји. Посебно је опасан у ово доба године. Након убода изазива бројне алергијске реакције, чак и смрт, пише Дневник.хр.
Када се најчешће може сусрести и шта учинити у случају убода, погледајте у овом снимку:
