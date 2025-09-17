Logo

Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

Извор:

АТВ

17.09.2025

10:33

Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен
Фото: Вибер

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос на ауто-путу 9. јануар код мјеста Бркића вода, сазнаје АТВ.

До несреће је дошло недалеко од искључења за Јоховац, на дионици Добој-Прњавор.

Од силине удара аутомобил који је учествовао у удесу је потпуно смрвљен.

За сада нема информација о повријеђенима, а на мјесто несреће изашла је полиција.

Возачима се савјетује да буду опрезни на овој дионици због дијелова расутих по саобраћајници.

