Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос на ауто-путу 9. јануар код мјеста Бркића вода, сазнаје АТВ.
До несреће је дошло недалеко од искључења за Јоховац, на дионици Добој-Прњавор.
Од силине удара аутомобил који је учествовао у удесу је потпуно смрвљен.
За сада нема информација о повријеђенима, а на мјесто несреће изашла је полиција.
Возачима се савјетује да буду опрезни на овој дионици због дијелова расутих по саобраћајници.
