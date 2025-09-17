Logo

Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

Извор:

АТВ

17.09.2025

10:11

Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор одузели су јуче аутомобил од С.К. из Бихаћа због управљања возилом без возачке дозволе, саопштено је из Пу Приједор.

Провјером је утврђено да се ради о вишеструком преступнику са дугом неплаћених казни у износу од 25.000,00 КМ.

"Возило је привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против С.К. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка", наведено је саопштењу.

