Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

Извор:
АТВ
17.09.2025
10:11
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор одузели су јуче аутомобил од С.К. из Бихаћа због управљања возилом без возачке дозволе, саопштено је из Пу Приједор.
Провјером је утврђено да се ради о вишеструком преступнику са дугом неплаћених казни у износу од 25.000,00 КМ.
"Возило је привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против С.К. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка", наведено је саопштењу.
