Тукао старицу јер је споро точила гориво

Извор:
Телеграф
17.09.2025
08:40
Коментари:0
Полиција у Београду у суботу је ухапсила Т.В. (47) и написала му пријаву за насилничко понашање.
Он је осумњичен да је на једној бензинској станици на Трошарини, нервозан и изреволтиран тиме јер је старија жена Б.В (69) споро точила гориво, пришао јој и задао ударац у предјелу главе, након чега је ухапшен.
Друштво
Данас претежно сунчано и свјежије вријеме
Истрагу води Друго тужилаштво у Београду, пише Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму