Тукао старицу јер је споро точила гориво

Телеграф

17.09.2025

08:40

Фото: Pexels

Полиција у Београду у суботу је ухапсила Т.В. (47) и написала му пријаву за насилничко понашање.

Он је осумњичен да је на једној бензинској станици на Трошарини, нервозан и изреволтиран тиме јер је старија жена Б.В (69) споро точила гориво, пришао јој и задао ударац у предјелу главе, након чега је ухапшен.

Јесен

Друштво

Данас претежно сунчано и свјежије вријеме

Истрагу води Друго тужилаштво у Београду, пише Телеграф.

хапшење

nasilje

