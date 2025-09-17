Logo

Младић слетио у канал и погинуо на мјесту

Извор:

Телеграф

17.09.2025

07:45

Фото: АТВ

Од повреда задобијених приликом слијетања аутомобила у одводни канал на подручју Ђакова погинуо је 19-годишњи возач, саопштила је у уторак осјечко-барањска полиција.

Саобраћајна несрећа догодила се нешто прије 12 часова на општинском путу између Пунитоваца и Јурјевца Пунитовачког.

Из за сада неутврђених разлога дошло је до слијетања путничког аутомобила ђаковачких регистарских ознака с коловоза у одводни канал, наводе у полицији, преноси "Телеграф".

Додају да је на мјесту несреће, од задобијених повреда, преминуо 19-годишњи возач, а околности несреће биће утврђене увиђајем.

Саобраћајна несрећа

nesreća

несрећа

Хрватска

