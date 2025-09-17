Logo

Снажан земљотрес погодио Италију

Извор:

Танјуг

17.09.2025

07:35

Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 3,2 степена Рихтерове скале погодио је јутрос у 4.10 часова италијански град Латину, пренијела је Анса.

Према подацима Националног института за геофизику и вулканологију (ИНГВ), земљотрес се догодио на дубини од осам километара.

Тајлер Робинсон

Свијет

Тренутно нема извјештаја о томе да ли је неко повријеђен или да ли је причињена материјална штета.

