Снажан земљотрес погодио Италију

Земљотрес јачине 3,2 степена Рихтерове скале погодио је јутрос у 4.10 часова италијански град Латину, пренијела је Анса.
Према подацима Националног института за геофизику и вулканологију (ИНГВ), земљотрес се догодио на дубини од осам километара.
Тренутно нема извјештаја о томе да ли је неко повријеђен или да ли је причињена материјална штета.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 7 sec ago in #Italy (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 17, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/7wrztVYqeI
