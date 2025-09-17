Пронађене најстарије мумије на свијету

Извор:
У југоисточној Азији пронађене су најстарије мумије, које су чак 7.000 година старије од египатских. Ради се о лешевима који су сушени на диму, а које су пронађене склупчане и згрчене, а међу њима је и скелет мушкарца стар више од 9.000 година наводи се у најновијој студији објављеној у Зборнику радова аустралијске Националне академије наука.
Археолог Сјао-чун Хунг са Аустралијског националног универзитета у Канбери и други истраживачи навели су у студији да се највјероватније ради о ловцима - сакупљачима који су насељавали југ Кине и југоисточну Азију и острва пре око 12.000 до 4.000 година, а који су имали обичај да жртве везују у згрченим положајима, а затим их полако суше на диму по неколико мјесеци, преноси ,,ScienceNews''.
Како је наведено то продужено сушење тијела димом прије сахране представља облик мумификације који је историјски примећен међу старосједелачким аустралијским друштвима, па чак и данас у неким дијеловима Нове Гвинеје.
Додаје се да се мумификација сушена димом можда развила из древних вјеровања која су се фокусирала на очување тијела предака, а Хунг сумња да су се та вјеровања проширила преко јужне Азије, а могуц́е и у сјевероисточну Азију, након што су људске групе мигрирале из Африке прије око 60.000 година.
Чињеница да се мумификација сушењем димом проширила на тако огромно подручје и опстала више од 12.000 година међу аутохтоним групама је изванредна, рекао је Хунг.
Јужноамерички народ Чинчоро, који је живио у приобалној пустињи, развио је технике мумификације прије око 7.000 година, а ти поступци су укључивали уклањање унутрашњих органа и мозга прије него што би тијела остала у пустињи да се осуше.
Наводи се да се употреба смола и других супстанци за балсамовање код Египћана за мумификацију мртвих појавила се пре око 6.330 година.
Хунгова група је проучавала скелете појединаца сахрањених у чврсто згрченим или чучећим положајима на 95 локација, многе у југоисточној Азији, а друге на оближњим острвима, укључујући Борнео и Јаву.
У неким случајевима, на лобањи или другим костима су уочене опекотине.
Истраживачи наводе да неправилно угљенисање костију и пажљиво постављање углавном нетакнутих скелета указују на то да су људи полако загревали тијела мртваца изнад димних ватри, што је исушивало и мумификовало кожу лешева, помажући да се скелети не распадају.
Лабораторијске технике за одређивање унутрашње молекуларне структуре костију, примијењене на 54 скелета са 11 локалитета, дале су доказе о продуженом загријавању на ниским температурама, пише Спутњик.
