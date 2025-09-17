Logo

Православни вјерници данас славе Светог Вавилу: Окован и мучен ватром да се одрекне вјере

Православни вјерници данас славе Светог Вавилу: Окован и мучен ватром да се одрекне вјере
Православни вјерници данас славе Светог свештеномученик Вавилу, који је био патријарх антиохијски и свег Истока у периоду од (237-253).

У православној цркви се помиње као свети мученик, који је страдао од прогона на цара Деција Трајана.

Свијет

Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звер на плажи у Грчкој

Према житију, он је током трајања једног паганског празника спречио Антиохијског цара Нумеријана да уђе у хришћански Храм током Литургија коју је служио. Након тога цар је наредио да се црква у којој је служена литургија спали а Вавила је ухапшен. На саслушању је отворено признао да је хришћанин. Вавилу су због тога оковали и тако окованог возили по граду приморавајући га да се поклони паганским божанствима и одрекне вјере у Исуса Христа. Био у пратњи својих ученика - три брата старости 12, 9 и 7 година. И они су били присиљени да се поклоне идолима. Пошто су то одбили као и Вавила заједно су објешени о дрво и били мучени ватром. Видјећи истрајност хришћана, цар је наредио да им се одсјеку главе.

horoskop

Занимљивости

Октобар доноси прави цунами среће за 3 знака

Вавила је сахрањен заједно са својим ученицима.

Православна црква прославља светог Вавилу 17. септембра по грегоријанском календару.

(Телеграф.рс)

СПЦ

svetac

