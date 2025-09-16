Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

16.09.2025
23:01
Када уђе са клупе, Душан Влаховић не маши! И у сјајној је форми! У првој утакмици Лиге шампиона ове сезоне постигао је чак два гола и уписао асистенцију у спектакуларном ремију против Борусије Дортмунд - 4:4!
Сјајно се Влаховић отворио приликом првог гола, нашао у шанси и погодио у 67. минуту.
Десном ногом, рутински. Успио је Душан у надокнади времена да постигне још један гол у 94. минуту, а онда и да упише феноменалну асистенцију за 4:4 у 96. минуту утакмице!
Карабаг је направио велику сензацију и савладао Бенфику у Лисабону након великог преокрета 3:2.
Тотенхем је уписао три бода након што су савладали Виљареал, резултатом 1:0, док је Реал Мадрид савладао Марсеј са 2:1.
У првим утакмицама играли су Атлетик Билбао и Арсенал (0:2), односно ПСВ и Сен Жилоаз (1:3). Голове за Арсенал дали су Мартинели у 72. минуту и Тросар у 87. за побједу на тешком гостовању.
Исто је урадио и белгијски Унион Сент Жилоаз на гостовању ПСВ Ајндховену.
Поготке су дали Дејвис, Аит Ел Хађи и Мек Алистер у 81. минуту утакмице.
