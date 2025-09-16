Болсонаро пребачен у болницу

16.09.2025
22:20
Коментари:0
Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро пребачен је у болницу у главном граду Бразилији након што му је позлило, рекао је његов син.
Болсонаро има проблеме са абдоменом од када је избоден ножем током кампање 2018. године. Након тога је оперисан шест пута, а посљедња хируршка интервенција у априлу трајала је 12 сати.
Његов син Флавио написао је на "Иксу" да је бивши лидер имао јако штуцање, повраћање и низак крвни притисак.
Болсонаро је у недјељу подвргнут низу медицинских интервенција у Бразилији, укључујући лабораторијске тестове и хируршко уклањање кожних лезија.
Прошле седмице Врховни суд је осудио Болсонара на 27 година и три мјесеца затвора због планирања пуча након што је изгубио изборе 2022. године.
Болсонаро је у кућном притвору од августа.
