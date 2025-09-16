Logo

Болсонаро пребачен у болницу

16.09.2025

22:20

Коментари:

0
Болсонаро пребачен у болницу

Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро пребачен је у болницу у главном граду Бразилији након што му је позлило, рекао је његов син.

Болсонаро има проблеме са абдоменом од када је избоден ножем током кампање 2018. године. Након тога је оперисан шест пута, а посљедња хируршка интервенција у априлу трајала је 12 сати.

Његов син Флавио написао је на "Иксу" да је бивши лидер имао јако штуцање, повраћање и низак крвни притисак.

Болсонаро је у недјељу подвргнут низу медицинских интервенција у Бразилији, укључујући лабораторијске тестове и хируршко уклањање кожних лезија.

Прошле седмице Врховни суд је осудио Болсонара на 27 година и три мјесеца затвора због планирања пуча након што је изгубио изборе 2022. године.

Болсонаро је у кућном притвору од августа.

Подијели:

Тагови:

Žair Bolsonaro

Brazil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

Свијет

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

2 ч

0
Трамп нашао америчког купца за ТикТок

Наука и технологија

Трамп нашао америчког купца за ТикТок

2 ч

0
Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Свијет

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп аминовао, Европа плаћа: Одобрен први пакет војне помоћи Украјини

3 ч

0

Више из рубрике

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

Свијет

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

2 ч

0
Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Свијет

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп аминовао, Европа плаћа: Одобрен први пакет војне помоћи Украјини

3 ч

0
Нетанјаху: Израел је научио лекцију

Свијет

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

22

54

Џеј Ди Венс прозвао Сороша: Нема јединства с онима који славе убиство Чарлија Кирка

22

46

Нетанјаху: Ако им буде фалила длака са главе, Хамасу стиже брз крај

22

25

Хаос у Бечу: Србин убио жену и ранио ћерку, па пресудио себи у колима?

22

20

Болсонаро пребачен у болницу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner