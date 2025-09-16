Logo

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

16.09.2025

21:12

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

Израел ће тежити изградњи независне одбрамбене индустрије јер не жели да се суочи са било каквим ограничењима у овој области, изјавио је премијер Бењамин Нетанјаху.

"Грађани Израела, прије свега, желим да кажем да имам пуно повјерење у израелску економију. Израелска економија је веома јака. Видим фактор у одбрамбеној индустрији који би могао да опадне. Свакако можемо да се суочимо са политичким ограничењима током рата", рекао је Нетанјаху.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу

Он је додао да је Израел током рата научио лекцију да не жели да се нађе у ситуацији да буде ограничен.

"Зато желимо да постигнемо независност у одбрамбеном сектору", нагласио је Нетанјаху.

Он је додао да га је предсједник САД Доналд Трамп позвао на састанак у Бијелој кући 29. септембра.

