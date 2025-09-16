Нетанјаху: Израел је научио лекцију

16.09.2025
21:12
Коментари:0
Израел ће тежити изградњи независне одбрамбене индустрије јер не жели да се суочи са било каквим ограничењима у овој области, изјавио је премијер Бењамин Нетанјаху.
"Грађани Израела, прије свега, желим да кажем да имам пуно повјерење у израелску економију. Израелска економија је веома јака. Видим фактор у одбрамбеној индустрији који би могао да опадне. Свакако можемо да се суочимо са политичким ограничењима током рата", рекао је Нетанјаху.
Он је додао да је Израел током рата научио лекцију да не жели да се нађе у ситуацији да буде ограничен.
"Зато желимо да постигнемо независност у одбрамбеном сектору", нагласио је Нетанјаху.
Он је додао да га је предсједник САД Доналд Трамп позвао на састанак у Бијелој кући 29. септембра.
