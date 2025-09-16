Судбина се сурово поиграла: Дејан Миловановић умро на исти начин као и његов отац

16.09.2025
Фудбалска јавност у Србији оплакује прерани одлазак Дејана Миловановића, некадашњег капитена Црвене звезде, који је преминуо у 42. години.
Миловановић је био дио талентоване генерације 1984, заједно са Душаном Бастом, Драганом Мрђом и Марком Перовићем, а први је из те генерације дебитовао за први тим Звезде 2001. против Земуна, са само 17 година.
Током седам сезона у црвено-бијелом дресу одиграо је 173 званичне утакмице, постигао 20 голова, освојио три титуле и четири Купа Србије, и носио капитенску траку и у клубу и у У21 репрезентацији, са којом је освојио друго мјесто на Европском првенству.
Дејан је био син Ђорђа Миловановића, познатог “Ђоке бомбе”, који је такође прерано преминуо – срчани удар га је затекао на терену 15. фебруара 2009. у 53. години.
Дејан је био и рођак Бранислава Ивановића, бившег капитена националног тима.
Осим Црвене звезде, наступао је за Ленс, Паниониос и Вождовац, а за сениорску репрезентацију Србије одиграо је двије утакмице.
