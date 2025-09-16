Logo

Постигао гол, а онда се срушио! Потресни детаљи смрти чувеног Дејана Миловановића

16.09.2025

20:41

Српски фудбал остао је завијен у црно послије вијести да је бивши фудбалер и капитен Црвене звезде, Дејан Миловановић трагично преминуо у 42. години!

Миловановић је живот посветио најважнијој споредној ствари на свијету, а као да је судбина хтјела да ту проведе и своје посљедње тренутке - на фудбалском терену.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Фудбал

Шок: Дејан Миловановић преминуо на утакмици!

Све се десило у уторак поподне, током утакмице ветерана ФК Звездара и ПКБ-а, у лиги ветерана.

Меч је почео од 18.00, Миловановић је већ у седмом минуту успио да постигне и гол, а нешто касније, када је требало да изведе ударац из угла, срушио се на траву и остао без свијести.

Екипа Хитне помоћи стигла је релативно брзо, реанимирали су га на лицу мјеста, а потом је превезен у КБЦ Звездара.

Ипак, нажалост му спаса није било.

(Телеграф)

Дејан Миловановић

фудбалер

ФК Црвена звезда

трагедија

Србија

