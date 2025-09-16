Logo

Мреже горе због пјесме Маје Маријане: Сви текст пјевали погрешно

16.09.2025

20:15

Један од највећих хитова Маје Маријане је пјесма "Жена змија" коју је снимила 2008. године, а и данас је велики хит.

Да пјесму Маје Маријане воле и млађе генерације потврђује чињеница да је поново постала прави хит на друштвеним мрежама и то због текста који су многи пјевали погрешно скоро 20 година.

Наиме, већина слушалаца је стих "И наздравља чашу гнева љубави бившој" пјевала "И наздравља чашу према љубави бившој".

rolan garos

Тенис

Шок снимак се и даље врти! Српкиња насред Ролан Гароса мијењала гаћице?

На мрежама сада људи масовно дијеле своја искуства и говоре како су годинама били у заблуди, преноси Блиц.

