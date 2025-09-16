Мреже горе због пјесме Маје Маријане: Сви текст пјевали погрешно

Извор:
Један од највећих хитова Маје Маријане је пјесма "Жена змија" коју је снимила 2008. године, а и данас је велики хит.
Да пјесму Маје Маријане воле и млађе генерације потврђује чињеница да је поново постала прави хит на друштвеним мрежама и то због текста који су многи пјевали погрешно скоро 20 година.
Наиме, већина слушалаца је стих "И наздравља чашу гнева љубави бившој" пјевала "И наздравља чашу према љубави бившој".
На мрежама сада људи масовно дијеле своја искуства и говоре како су годинама били у заблуди, преноси Блиц.
