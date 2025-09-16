Logo

Одлазак легенде: Ко је био Роберт Редфорд?

16.09.2025

14:47

Роберт Редфорд, глумац и бивши предсједник САД-а Барак Обама
Фото: Tanjug / AP

Легенда филмског екрана Роберт Редфорд преминуо је у 89. години!

Оскаровац је преминуо у сну у уторак у свом дому у Јути, у близини Прова, објавио је Њујорк тајмс.

Ко је био Роберт Редфорд?

Роберт Редфорд је био амерички глумац, режисер, продуцент и активиста за заштиту животне средине. Рођен је 18. августа 1936. у Санта Моници, Калифорнија. Редфорд је постао један од најистакнутијих филмских звијезда 1960-их и 1970-их, познат по улогама у класицима попут Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) i All the President’s Men (1976).

Роберт Редфорд

Сцена

Умро Роберт Редфорд

Такође је режирао хваљене филмове, укључујући Ordinary People (1980), који је освојио Оскара за најбољи филм, док је Редфорд добио Оскара за режију.

Поред филма, основао је Sundance Филм Фестивал, који је постао једна од најважнијих платформи за независни филм.

Током каријере, Редфорд је био сматран холивудском иконом и снажним заговорником еколошких и политичких питања, преноси Телеграф.

