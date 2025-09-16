Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

16.09.2025
14:41
Коментари:0
Крунослав Симон, некадашњи хрватски кошаркаш, анализирао је наступ Србије на недавном Европском првенству у Риги.
"Орлови" су у раној фази турнира остали без Богдана Богдановића, који је због повреде био спријечен да помогне саиграчима.
Управо у томе Симон види разлог због ког је Србија свој пут завршила већ у осмини финала.
Кошарка
Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу
"Србију треба гледати кроз сплет околности. По именима, са здравим Богданом Богдановићем, Србија је била први фаворит. Када су тешке ситуације, увијек мораш имати играча који је бек, који има лопту у рукама и који одлучује. Србији је јако фалио Богдан. Играчи из другог плана нису успјели ускочити у његове ципеле. Ту је највише изгубљено", рекао је Симон гостујући у подкасту "Кошаркашки сладокусци".
Његов изостанак није успио да надомјести ни Никола Јокић.
"Јокић је за мене генерално најбољи играч, али он је центар који игра против два, три играча. Он се подредио екипи. Фалио му је бек који ће преузети одговорност. Ту је Богдан у небројено ситуација показао да је он тај, и то је главни разлог због којег Србија није била у борби за медаљу", закључио је Симон.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму