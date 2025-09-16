Logo

Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

16.09.2025

14:41

Коментари:

0
Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету
Фото: ATV

Крунослав Симон, некадашњи хрватски кошаркаш, анализирао је наступ Србије на недавном Европском првенству у Риги.

"Орлови" су у раној фази турнира остали без Богдана Богдановића, који је због повреде био спријечен да помогне саиграчима.

Управо у томе Симон види разлог због ког је Србија свој пут завршила већ у осмини финала.

Janis-Grčka

Кошарка

Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу

"Србију треба гледати кроз сплет околности. По именима, са здравим Богданом Богдановићем, Србија је била први фаворит. Када су тешке ситуације, увијек мораш имати играча који је бек, који има лопту у рукама и који одлучује. Србији је јако фалио Богдан. Играчи из другог плана нису успјели ускочити у његове ципеле. Ту је највише изгубљено", рекао је Симон гостујући у подкасту "Кошаркашки сладокусци".

Његов изостанак није успио да надомјести ни Никола Јокић.

"Јокић је за мене генерално најбољи играч, али он је центар који игра против два, три играча. Он се подредио екипи. Фалио му је бек који ће преузети одговорност. Ту је Богдан у небројено ситуација показао да је он тај, и то је главни разлог због којег Србија није била у борби за медаљу", закључио је Симон.

Krunoslav Simon

Богдан Богдановић

Никола Јокић

Евробаскет 2025

