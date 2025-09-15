Logo
ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија

ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија
Фото: Printscreen/RTS

Кошаркаши Србије су на Евробаскет отишли са највишим амбицијама, били су главни фаворити да напокон освоје најсјајније одличје. Ипак, у осмини финала се све срушило, пошто се испријечила Финска.

Финци су на крају заузели четврто мјесто изгубивши у мечу за бронзу од Грчке. Злато је припало Њемачкој, а сребро Турској.

Екипе које су испале у четвртфиналу су поредане по оствареном учинку, па је тако Литванија пета, испред Пољске, Словеније и Грузије.

На исти начин су пласман оствариле и репрезентације које су такмичење завршиле у осмини финала, па је Србија десета, иза Француске, која је била првопласирана у својој групи и имала је бољу кош-разлику од "Орлова".

Иза Србије, од 11. до 16. позиције су се редом нашле Италија, Летонија, Босна и Херцеговина, Израел, Португал и Шведска.

Такође, објелодањен је и пласман репрезентација које су учешће завршиле још у групној фази.

Најбоља од њих је селекција Шпаније, која је позиционирана на 17. мјесту, а потом слиједе Белгија, Естонија, Црна Гора, Велика Британија, Исланд, Чешка и Кипар, који је заузео посљедњу позицију, пише Ало.рс.

