ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија

Извор:
Ало
15.09.2025
08:21
Кошаркаши Србије су на Евробаскет отишли са највишим амбицијама, били су главни фаворити да напокон освоје најсјајније одличје. Ипак, у осмини финала се све срушило, пошто се испријечила Финска.
Финци су на крају заузели четврто мјесто изгубивши у мечу за бронзу од Грчке. Злато је припало Њемачкој, а сребро Турској.
Екипе које су испале у четвртфиналу су поредане по оствареном учинку, па је тако Литванија пета, испред Пољске, Словеније и Грузије.
На исти начин су пласман оствариле и репрезентације које су такмичење завршиле у осмини финала, па је Србија десета, иза Француске, која је била првопласирана у својој групи и имала је бољу кош-разлику од "Орлова".
Иза Србије, од 11. до 16. позиције су се редом нашле Италија, Летонија, Босна и Херцеговина, Израел, Португал и Шведска.
Такође, објелодањен је и пласман репрезентација које су учешће завршиле још у групној фази.
Најбоља од њих је селекција Шпаније, која је позиционирана на 17. мјесту, а потом слиједе Белгија, Естонија, Црна Гора, Велика Британија, Исланд, Чешка и Кипар, који је заузео посљедњу позицију, пише Ало.рс.
