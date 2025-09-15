Додик: Нема силе која може да уништи наш идентитет док год смо вјерни завјету предака

"То је дан завјета - завјета датог пред нашим прецима који су на Солунском фронту, у најтежим годинама Првог свјетског рата, поднијели жртву какву мало који народ у Европи може да поднесе и да преживи“, навео је Додик.

Њихова борба, додаје, била је више од војне побједе.

"Била је тријумф вјере у слободу, увјерења да српски народ, ма колико мален бројем, има право на слободу и живот достојан човјека. Они су нам оставили поруку да се величина једног народа не мјери милионима становника, него снагом карактера и способношћу да издржи све притиске и да, и у најтежим временима, остане достојан својих предака“, додао је он.

Данас, када се пред српски народ у Републици Српској и Србији стављају нови изазови и притисци, Додик поручује да је наша дужност да будемо једнако постојани.

"Наши преци су прешли Албанију и пробој Солунског фронта, ми данас морамо прећи искушења политичких ултиматума и притисака који имају исти циљ - да нас обесхрабре, да нам сломе вјеру у сопствену снагу. Не смијемо то дозволити. Обавеза сваке српске политике данас је да издржи - мирно, храбро и достојанствено - јер тиме чувамо оно што су они крвљу одбранили“, нагласио је Додик.

Како наводи, овај празник је и позив на јединство.

"Република Српска није настала из идеолошке једнообразности, већ из братства у рововима - из спремности људи да, када је огњиште било угрожено, оставе по страни све разлике. Наши борци су доказали да српски народ најјаче дише када дише заједно. То јединство је темељ на коме данас стоји Република Српска и то је порука и овом времену: без јединства нема слободе, без братства нема Републике“, каже Додик.

Срби су, уз Русе, били једини народ који је након Берлинског конгреса 1878. године имао суверене државе на тлу Европе - јер су своју независност међу свим Словенима тада имале само Србија, Црна Гора и Русија, подсјетио је он.

"Тај велики Конгрес своју искру је имао у Невесињској пушци, која је уплашила и двор енглеске краљице. Зато је данас смијешно када нас неки, из чисте зависти и без тако снажног карактера какав је наш, у име Европе коју смо и ми стварали, желе учити стварима због којих могу бити само љубоморни на Србе. Схватање историјског значаја нашег народа данас, у свијету који се мора вратити здравом разуму, од пресудне је важности - и зато у годинама које долазе, са свим теретом који носимо, не смијемо ићи повијени, него усправни и поносни“, поручује Додик.

Институције Републике Србије заједно са институцијама Републике Српске, утемељиле су овај празник као заједнички завјет српског народа, подсјећа он.

"Заједно смо схватили да је дошао крај насртајима на српски идентитет, историју, културу и традицију, насртајима који су деценијама покушавали да униште српско самопоуздање, да потисну наш осјећај историјске мисије. Срби су можда бројчано мали народ, али су народ чији значај превазилази регион у којем живе. Наша култура, наша историја и наше право да будемо слободан народ - то су вриједности које нас чине већима од сваке статистике“, навео је Додик.

Зато је Дан српског јединства, слободе и националне заставе више од празника, каже он.

"о је подсјећање да нема притиска који српски народ не може да издржи, да нема силе која може уништити наш идентитет док год смо вјерни завјету наших предака. Наша обавеза је да то јединство и ту слободу његујемо, да се сабирамо око српске заставе - симбола који није уперен ни против кога, већ је завјет потомству да ћемо у сваком времену бити народ који зна ко је, шта је и куда иде. Република Српска и Србија су данас једно у том завјету - и то је наша највећа побједа и највећа обавеза“, закључио је Додик.