Српска и Србија обиљежавају Дан српског јединства

Република Српска и Србија данас обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
Централна манифестација биће одржана у Гаџином Хану, а делегацију Српске предводи министар рада Данијел Егић.
Поводом обиљежавања овог дана, током седмице биће одржан и парламентарни форум у Бањалуци, као и заједничка сједница Влада Српске и Србије у Београду, а обиљежавање се завршава 20. септембра војном парадом "Снага јединства" која ће бити одржана испред Палате "Србија" у Београду.
У 15 часова, испред Палате Републике у Бањалуци, у присуству званичника и бројних грађана, биће истакнута, 120 метара дуга, српска застава.
