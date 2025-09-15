Да ли знате зашто носите бијелу вјенчаницу: Разлог је невјероватан

Извор:
Водећи се тумачењем да бијела боја симболизује невиност и чистоту, истина је да многи и не знају откад је на вјенчањима почела мода са бијелим вјенчаницама.
У средњем вијеку, према изворима из модне историје, дјевојке су за овај чин облачиле хаљине које су имале, али које су носиле само за вријеме празника.
Тада је постојало вјеровање да вјенчаница треба да буде хаљина која ће моћи да се носи и у неким другим приликама, па су стога бирале уобичајене боје које се не прљају тако лако. Хаљине су се и тада разликовале у односу на социјални статус породице.
Хаљина је имала за циљ да породицу представи на најбољи начин, а посебни додаци попут вела или вијенца на глави наглашавали су ту разлику. Вјенац је имао и обредну функцију - штитио је невјесту од злих сила, а симболично је изражавао жељу за плодношћу, док је вео имао улогу да штити младино лице од других мушкараца.
Прво забиљежено вјенчање у бијелој хаљини било је вјенчање Филипе од Енглеске 1406. године, а потом и Мери од Шкотске, којој је бијела била омиљена боја. Међутим, тај тренд се није наставио, невјесте су и даље носиле хаљине свих боја, док је у Скандинавији нарочито била популарна црна.
Бијела вјенчана хаљина доживела је невероватну популарност 1840. године, када су се вјенчали британска краљица Викторија и принц Алберт. Краљица је на вјенчању носила раскошну хаљину од бијеле чипке, а краљичина популарност инспирисала је жене да бирају бијеле хаљине за своје вјенчање.
