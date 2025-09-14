Фонд здравственог осигурања има посебан захтјев

Извор:
АТВ
14.09.2025
21:09
Коментари:0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО) предложио је да се средства прикупљена од новчаних казни, предвиђених новим Законом о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење, усмјере директно у здравствени систем Српске.
У Фонду истичу да би таква одлука била и логична и праведна, јер пушење представља један од главних фактора ризика за оболијевање од карцинома, кардиоваскуларних и респираторних болести, чије лијечење у потпуности финансира управо ФЗО Републике Српске.
Свијет
Објављен снимак: Русија испалила злогласно 'оружје смрти'
"Примјера ради, само иновативна терапија за једног пацијента обољелог од рака плућа годишње кошта више од 200.000 КМ, а средства за то обезбјеђујемо искључиво из доприноса за здравствено осигурање, који су готово једини приход Фонда", поручили су из Фонда.
Подсјећају да већ годинама апелују да се здравству обезбиједе додатни извори финансирања, прије свега кроз акцизе на штетне производе, што је пракса у многим земљама.
Сматрају да нови закон представља идеалну прилику да ресорно министарство и посланици покажу одговорност и усмјере новац од казни у здравствени систем.
Република Српска
Тегелтија хеликоптером довезен на УКЦ - Ђајић за АТВ: Добро је
"Такво рјешење омогућило би додатна улагања у савремене терапије и развој права из здравственог осигурања, што наши осигураници с правом очекују. Свако другачије рјешење значило би да средства остају ван здравства, док терет лијечења и даље пада искључиво на редовне приходе Фонда“, упозорили су из ФЗО.
Фонд очекује да ће њихова иницијатива бити прихваћена у интересу грађана и одрживог финансирања здравственог система.
Сцена
20 ч0
Сцена
20 ч0
Свијет
20 ч0
Република Српска
20 ч0
Најновије
Најчитаније
16
54
16
49
16
49
16
46
16
42
Тренутно на програму