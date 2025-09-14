Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило

14.09.2025
Прељуба је рана која се ријетко када у потпуности зацијели. Иако неки пронађу снагу да опросте, у већини случајева издаја заувијек оставља горчину и неповратно мијења однос. Исповијест једне жене показала је колико дубоко прељуба може да "зарије нож" у срце превареног партнера и то чак и након његове смрти.
Једна читатељка обратила се колумни "Dear Prudence" у магазину Слате након што је њена сестра, Присила, шокирала цијелу породицу. Присила се развела због серијских прељуба бившег мужа, а када је недавно преминуо, одлучила је да се на необичан начин освети чак и на његовој сахрани.
Наиме, док су се окупљени спремали за опело на гробљу, изнад њих се појавио авион који је на небу исписивао ријечи "Добро се ослободисмо!". Тек касније је откривено да је баш Присила унајмила компанију за исписивање порука на небу, о чему је чак и поносно говорила.
Њена дјеца нису могла да повјерују да би њихова мајка могла да оде тако далеко. Шокирани потезом, потпуно су је искључили из живота. Њеној сестри, која је била свједок догађаја и која и даље одржава близак однос са нећацима, сада су јасно поручили: уколико жели да остане дио њихових живота, мора потпуно да се одрекне Присиле.
Колумнисткиња Жене Десмонд-Харис, која пише, истакла је да одговор заправо лежи у личним вриједностима жене која је тражила савјет.
"Није важно да ли ја мислим да је натпис на небу био толико дегутантан да заслужује прекид контакта. Важно је какав живот ти желиш и са ким желиш да га дијелиш", написала је.
Према њеном савјету, жена би требало да замисли два сценарија: у првом остаје уз своју сестру без обзира на њен чин, а у другом стаје уз дјецу и одлучује да се дистанцира од Присиле. Онда треба да процијени уз коју одлуку осјећа мир и то је највјероватније њен прави одговор.
Стручњаци за породичне односе, попут Ферн Шумер Чепмен, наглашавају да је прекид контакта са чланом породице понекад неизбјежан. Разлози могу бити недостатак поштовања, моралне разлике, одбијање да се призна лоше понашање или чак нарцисоидност. Када се погледа кроз ту призму, Присилин потез лако може да се сврста у било коју од тих категорија.
Одлука, међутим, није једноставна. С једне стране, жена не жели да угрози однос са својим нећацима, али с друге, Присила је и даље њена сестра. И можда јој управо сада, послије свега, треба највећа подршка.
(Она.рс)
