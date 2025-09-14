Logo
Џенифер Лопез најавила јесењи тренд за којим жене луде

14.09.2025

20:19

Џенифер Лопез најавила јесењи тренд за којим жене луде
Фото: Instagram/@jlo/screenshot

Џенифер Лопез поново је доказала да је икона стила. На свом Инстаграм профилу недавно је подијелила фотографије на којима изгледа беспријекорно у елегантном јесењем издању.

Минимализам који осваја

На фотографијама, сребрна огрлица и земљани тонови шминке једини су детаљи који свјетлуцају на њој, док остатак простора препушта капуту који плијени пажњу. Управо та суптилна комбинација минимализма и луксуза оно што њен изглед чини посебно модерним и упечатљивим.

Капут у боји јесени

Певачица и глумица одлучила се за капут у беж нијанси, познат и као "кхаки" тон, који савршено истиче њену бринетасту косу и тен. Овај модел већ се назива најавом новог јесењег тренда. Крагна капута је шпицаста и дубока, што пружа простор да засија понеки детаљ – у овом случају, дискретна дијамантска огрлица која додаје ноту гламура.

Најава новог тренда?

Многи модни зналци сматрају да ће управо овакви капути, у једноставним тоновима и с нагласком на елеганцију кроја, бити кључни комад гардеробера ове јесени. Ако је судити по Џенифер Лопез - време је да пронађемо свој савршени капут који ће спојити топлину, стил и безвременску софистицираност.

(Она.рс)

