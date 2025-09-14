Logo
Large banner

Тешко убиство у Хрватској: Младић омамљен, претучен и бачен у ријеку Купу

14.09.2025

19:38

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Након десет месеци детаљне истраге, Жупанијско државно тужилаштво у Карловцу подигло је оптужницу против 24-годишњег Јуре Удоровића, којег терети за свирепо убиство Амара Софића (34), електричара из Зенице.

Према наводима тужилаштва, Удоровић је Амара прво омамио алкохолом и таблетама, потом га брутално претукао, а када је био у беспомоћном стању бацио га у ријеку Купу, гдје је изгубио живот.

Све је, како тврде инспектори, учинио како би се домогао Амаровог БМW.

Уз њега је оптужена и 31-годишња Бојана Пешевска, која је, иако је знала да је Амар мртав, на себе преписала његов аутомобил користећи фалсификовани уговор о купопродаји.

nada obrić

Сцена

Нада Обрић (77) у инвалидским колицима слетјела на београдски аеродром

Терети се за више кривичних дјела: фалсификовање исправа, овјеравање неистинитог садржаја и непријављивање почињеног кривичног дјела.

Оптужницом се 24-годишњем оптуженом ставља на терет да је почетком новембра 2024. године, на подручју Карловца, у намјери да усмрти тада 34-годишњег држављанина Босне и Херцеговине и да се домогне његовог приватног аутомобила, прво жртву довео у стање омамљености и беспомоћности, након чега му је задао више удараца по глави и тијелу те му нанио нарочито тешке повреде.

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

Потом је жртва у стању омамљености и с повредама завршила у ријеци, у којој се утопила.

Оптуженог се терети да је након тога узео и задржао приватни аутомобил жртве, наводе из карловачког тужилаштва.

Тужилаштво додаје и да се „оптужницом оптужена 31-годишња хрватска држављанка терети да је истога дана, након што је од 24-годишњег оптуженог преузела уговор о купопродаји моторног возила у власништву жртве, иако је знала да је исти убијен и да није потписао уговор, сачињени уговор с неистинитим садржајем предала као купац надлежном органу ради преноса права власништва.

Роберт

Свијет

Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност

Овлашћена особа, ништа не сумњајући, извршила је пренос права власништва над приватним аутомобилом на њено име.

Терети се и да, иако је сазнала да је први оптужени починио кривично дјело тешког убиства на штету 34-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, то није пријавила.

Према наводима полиције, убиство је почињено из користољубља и на посебно подмукао начин.

Иако је у почетној фази истраге због фалсификовања био осумњичен и 43-годишњи мушкарац, против њега је покренут посебан поступак јер се верује да није знао за убиство.

Подсјетимо, Амар Софић је пријављен као нестао 11. новембра 2024. године, а његово тијело пронађено је три дана касније на ушћу Коране у реку Купу.

Удоровић је у том тренутку већ био иза решетака због ситних крађа, али се тек накнадно испоставило да је управо он одговоран за ово тешко убиство, преноси Аваз.

Подијели:

Таг:

Убиство

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner