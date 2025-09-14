Logo
Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

14.09.2025

19:13

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Тениска репрезентација Грчке се налази у веома тешком положају, пошто имају зоастатак од 2:1 против Бразила, гдје сада играју Стефанос Циципас и Жоао Фонсека.

На овом мечу су и два посебна навијача, а то је најбољи тенисер икада Новак Ђоковић, који је довео свог сина Стефана.

Новак Ђоковић након УС Опена време проводи у Атини, што је искористио и да посјети овај меч његовог пријатеља Стефаноса Циципаса, али и Жоаа Фонсеке, с којим се и шалио током посљедњег Гренд слем турнира у сезони, где је рекао да ће му бити тренер.

Наравно, камере су одмах забиљежиле његово присуство, а ту је са њим био и Стефан, који је познат као велики љубитељ спорта.

Иначе, Новак Ђоковић је на недавно завршеном УС Опену стигао до полуфинала гдје је од њега био бољи Карлос Алкараз у три сета, након чега је савладао и Јаника Синера у финалу.

(Телеграф.рс)

Новак Ђоковић

Stefan Đoković

Dejvis kup

Коментари (0)
