Нада Обрић (77) у инвалидским колицима слетјела на београдски аеродром

14.09.2025

19:05

Нада Обрић (77) у инвалидским колицима слетјела на београдски аеродром

Пјевачица Нада Обрић (77) слетјела је на београдски аеродром, а оно што је многе забринуло је то што је усликана у инвалидским колицима.

Нада је била у присуству женске особе која јој је затим помогла да дође до аутомобила.

"Разбољела сам се од стреса"

Иначе, Обрићева се три пута лавовски борила са опаком болешћу о чему је увијек отворено говорила у јавности.

Свијет

Чарли Кирк у дресу српског кошаркашког клуба?!

Знам ја од чега сам се разбољела. Стрес је окидач, свакако. Имала сам много стресова о којима не бих причала и негдје је морало да експлодира, рекла је Нада једном приликом.

''Ствари које су се мени издешавале, да сам преживјела три карцинома на три мјеста, а један с другим везе нема. То је тог момента свијест да ли идеш или остајеш, борба је страшна пред тобом. Ноћи проводите у разговору са собом. Сваком човјеку поручујем да је најстрашније да падне. Напротив, ја кад сам сазнала за дијагнозу, у понедјељак сазнајем, у четвртак сам имала операцију. Кад дође ноћ и легнеш сама са собом, онда је фрка у глави. Ту су дјеца и кад видиш колико се деца боре да не прихвате ту чињеницу, у неким моментима се не зна да ли они тјеше мене или ја њих. Ту жељу и ријешеност да ми помогну по сваку цијену у тим страшним ноћима, кад мислите да не можете више, не могу да опишем... Посебно послије хемиотерапија, ја сам спала на 45 килограма. Нисам могла да шетам, да ходам... Ја сам ишла сама, да ћерка не види. Иста невјерица, исти страх, иста љутња. Иста молба Богу, све је исто, рекла је Нада Обрић кроз сузе у емисији "Премијера Викенд Специјал".

(Телеграф.рс)

Nada Obrić

Коментари (0)
