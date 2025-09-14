Logo
Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу

Извор:

АТВ

14.09.2025

18:43

Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу
Фото: Pixabay

У једној од група у којој возачи размјењују информације о стању на путевима појавило се крајње необично упозорење.

Наиме, један возач упозорио је остале учеснике у саобраћају на наводно пијаног пјешака који се креће путем.

Случај се наводно догодио код Прњавора.

"Пијан пјешак иде према надвожњаку према Прњавору (Вијака), опрез", написао је возач у групи.

За сада нема информација да ли је полиција интервенисала поводом овог догађа, нити да ли је уопште обавијештена о њему.

