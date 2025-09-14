Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу

Извор:
АТВ
14.09.2025
18:43
Коментари:0
У једној од група у којој возачи размјењују информације о стању на путевима појавило се крајње необично упозорење.
Наиме, један возач упозорио је остале учеснике у саобраћају на наводно пијаног пјешака који се креће путем.
Случај се наводно догодио код Прњавора.
"Пијан пјешак иде према надвожњаку према Прњавору (Вијака), опрез", написао је возач у групи.
За сада нема информација да ли је полиција интервенисала поводом овог догађа, нити да ли је уопште обавијештена о њему.
