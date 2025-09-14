Logo
Додик и Баја Мали Книнџа запјевали познати хит

14.09.2025

18:30

Коментари:

1
Фото: Screenshot/Facebook/Mondo BiH

Предсједник Милорад Додик и популарни пјевач Баја Мали Книнџа удружили су снаге на Крајишкој гучи и Бањалуци и заједно запјевали познати хит.

Њих двојица су узели микрофоне и пред хиљадама људи запјевали пјесму "Орас".

Уз аплаузе и овације окупљених, Додик и Баја су се попели на бину и запјевали стихове ове култне крајишке пјесме, а публика је хорски наставила с њима.

Весела и опуштена атмосфера потрајало је цијели дан, пише "Независне".

