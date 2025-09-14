Logo
Гужве на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

14.09.2025

18:17

Granica Granicni prelaz Hrvatska
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

На већини путева саобраћај се одвија по мјестимично влажним коловозима.

Несрећа у Мексико

Свијет

Хорор на ауто-путу, 15 мртвих: Тијела угљенисана и разбацана, минибус згужван

На дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина повећана је опасност од одрона, преноси Срна.

Гранични прелаз

