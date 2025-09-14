Гужве на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

14.09.2025
18:17
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
На већини путева саобраћај се одвија по мјестимично влажним коловозима.
Свијет
Хорор на ауто-путу, 15 мртвих: Тијела угљенисана и разбацана, минибус згужван
На дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина повећана је опасност од одрона, преноси Срна.
Свијет
22 ч0
Свијет
23 ч0
Култура
23 ч0
Република Српска
23 ч0
Најновије
Најчитаније
16
54
16
49
16
49
16
46
16
42
Тренутно на програму