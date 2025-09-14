Logo
Large banner

Хорор на ауто-путу, 15 мртвих: Тијела угљенисана и разбацана, минибус згужван

Извор:

Курир

14.09.2025

18:03

Коментари:

0
Хорор на ауто-путу, 15 мртвих: Тијела угљенисана и разбацана, минибус згужван
Фото: Screenshot

Мексичке власти су потврдиле да је најмање 15 људи страдало у катастрофалној саобраћајној несрећи на ауто-путу у Мексику.

Несрећа се догодила када је минибус (комби) пун радника ударио у аутомобил и такси, након чега је избио пожар.

Инцидент се догодио на путу који повезује градове Мерида и Кампече на полуострву Јукатан, пише британски лист "Сан".

Шокантни снимци приказују возило обавијено пламеном и густим црним димом.

концерт Бочелија-Ватикан

Култура

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

Према извјештају листа "Дијарио де Јукатан", минибус је експлодирао послије директног судара, а 14 људи, укључујући возача, остали су спаљени или згужвани унутар возила.

Још једна особа је погинула на лицу мјеста, чиме је број жртава достигао 15.

Три особе су извучене живе и пребачене у оближње болнице.

Људи су били заробљени у минибусу и возилима који горе, док су други лежали непомично на путу, преноси "Курир".

Ватрогасци, медицински тимови и полиција пожурили су да угасе ватру и спасу преживеле.

Национална гарда и форензичке екипе обезбиједиле су место несреће. Званичници још нису објавили идентитет страдалих нити тачан узрок несреће.

Најгора саобраћајна трагедија у Јукатану у посљедњих 50 година

Према локалним извјештајима, ова несрећа је најгора на Јукатану у посљедњих пола века. Претходна најсмртоноснија несрећа догодила се 1979. године, када је аутобус преврнуо, при чему је погинуло 11 људи, а 43 су повријеђена.

Гувернер Хоакин Дијаз Мена изразио је саучешће породицама настрадалих.

Саво Минић

Република Српска

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

"Изражавамо солидарност и подршку породицама настрадалих у овом болном тренутку. Од првог извјештаја, хитне службе, безбједносне и здравствене екипе раде на пружању хитне помоћи", рекао је он.

Недавне сличне несреће у региону

Само неколико дана раније, воз је ударио двоспратни аутобус у Атлакомулку, 130 километара сјеверозападно од Мексико Ситија, при чему је погинуло десеторо људи, а на десетине их је повријеђено.

Видео снимци приказују воз који се забија у аутобус и вуче га низ пругу стотинама метара.

У Бразилу, три радника на градилишту погинула су када их је прегазио ваљак на ауто-путу.

Два мушкарца су погинула одмах, док је трећи пребачен у болницу, али је касније преминуо од задобијених повреда.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Мексико

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

Економија

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

23 ч

0
Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

Хроника

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

23 ч

0
Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Свијет

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

23 ч

0
Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

Савјети

Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner