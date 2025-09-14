Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

Извор:
Малопродајне цијене кафе у Сједињеним Америчким Државама у августу су скочиле за готово 21% у односу на исти мјесец прошле године — што је највећи годишњи скок од октобра 1997, према најновијем Индексу потрошачких цијена.
На мјесечном нивоу, цијене кафе порасле су за 4%, највише у посљедњих 14 година.
За то су, дијелом, заслужне царине које је увео предсједник Доналд Трамп.
САД су највећи увозник кафе на свијету и зависе од страних земаља за набавку зрна, јер постоје веома ријетка подручја гдје кафа може да се узгаја у земљи. Готово сва кафа – 99% – која се конзумира у САД је увозна, наводи Национална асоцијација за кафу.
Једна од земаља која је највише погођена царинама је Бразил, који је уједно и највећи добављач кафе за САД, према подацима америчког Министарства пољопривреде. Бразилски увоз оптерећен је царинама од 50% — међу највишима које САД примјењују на робу из било које земље — због Трамповог незадовољства суђењем и недавном пресудом бившем предсједнику Жаиру Болсонару, његовом политичком савезника.
Дајан Свонк, главна економисткиња у компанији КПМГ, предвиђа да ће цијене кафе "лако надмашити рекорд када пуни ефекти царина од 50% уведених на Бразил прошлог мјесеца стигну на полице продавница”.
Друге земље произвођачи кафе такође су погођене царинама. Колумбија, други највећи извозник по нето тежини, има царину од 10%, а Вијетнам, трећи највећи, царину од 20%.
Велики брендови и мали кафићи покушавали су да апсорбују трошкове, али чини се да је срећи потрошача са цијенама дошао крај.
Компанија Ј.М. Смакер, власник Фолгерса, упозорила је прошлог мјесеца на конференцији о заради да ће вјероватно поново подићи цијене својих малопродајних кафа, укључујући Цафе Бустело, трећи пут ове зиме. Први пут су цијене повећали у мају, а затим поново у августу. У Њу Орлеансу, локални ланац "Френч Трак Кофи“ додао је доплату од 4% на наруџбе како би надокнадио растуће цијене.
Старбакс, међутим, за сада одолијева. Компанија је на јулском извјештају о заради саопштила да, захваљујући начину на који купује кафу, "ефекти царина на кафу касне у односу на тржиште, па се највећи раст трошкова очекује током 2026. године“, рекли су извршни директори.
