Мотоциклиста погинуо у судару са трактором

Извор:
Блиц
14.09.2025
17:03
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 11 часова и 5 минута у селу Држановац, у општини Житорађа.
Како незванично сазнају београдски медији, саобраћајна несрећа се догодила када је дошло до судара мотоцикла и трактора при чему је мотоциклиста страдао на лицу мјеста.
Полиција је обавила увиђај, о случају је обавијештено тужилаштво у Прокупљу.
