Logo
Large banner

Гради се Мојсијев мост преко Црвеног мора, спојиће Саудијску Арабију и Египат

14.09.2025

16:57

Коментари:

0
Гради се Мојсијев мост преко Црвеног мора, спојиће Саудијску Арабију и Египат
Фото: Youtube/Billion Dollar Builds/screenshot

Престолонасљедник Саудијске Арабије гради мост преко Црвеног мора, а пројекат је вриједан четири милијарде долара. Нови мост назван „Мојсијев мост“, спајаће Рас Ал Шеик Хамид у Саудијској Арабији са чувеним египатским Шарм Ел-Шеиком, преко острва Тиран.

Упркос томе што је египатска страна још 2016. године предложила да се грађевина зове „Мост краља Салмана бин Абдулазиза“, у јавности се примио незванични назив Мојсијев мост, због симболичне локације гдје је према предању Мојсије раздвојио море.

Монументални пројекат моста биће дугачак 32 километра. Поред физичког повезивања двије кључне арапске државе, мост ће постати симбол стратешке везе, архитектонске моћи и политичке визије. На саудијској страни мост ће допринијети спектакуларном пројекту развоја Неом, футуристичком граду који вриједи 500 милиона долара, који је замишљен као симбол дигиталне, енергетске и еколошке револуције у срцу пустиње.

На египатској страни рута ће довести до новог административног локалитета, на 45 километара од Каира.

Овај трансконтинентални пројекат је кључна тачка визије 2.030 године, амбициозна стратегија Саудијске Арабије са циљем повећања туристичке понуде. Број саудијских туриста у Египту повећаће се од 300.000 на преко 1,2 милиона годишње, јер ће путовање постати једноставније, а трајаће око 30 минута.

Како је истакао министар туризма Египта, Камел Ел Верир, све је спремно за реализацију и очекује се да мост постане чудо свјетског инжењерства, која ће трајно повезати обале Црвеног мора и две цивилизације. Пројекат не само да олакшава путовање, већ и представља нову архитектонску визију региона, у коме су луксуз, технологија и културно насљеђе.

dejan stanković

Фудбал

Дејан Становић направио хаос, насрнуо на судију - ВИДЕО

Идеја за изградњу овог моста разматра се од 1988. године, као могућност градње, а идеја је поново активирана 2016.године, да би се дошло до реализације идеје.

Према писању Бизнис Инсајдера, нова алтернатива изградње моста била би нова рута за ходочаснике и милионе туриста, преноси РТС.

Подијели:

Тагови:

Saudijska Arabija

Мојсијев мост

Црвено море

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Знају скролати, али не и цртати: Одгођен упис 4.383 првачића

Регион

Знају скролати, али не и цртати: Одгођен упис 4.383 првачића

1 д

0
Voće

Занимљивости

Ево шта ће се догодити са вашим тијелом ако мјесец дана једете само воће

1 д

0
Трпим терор: Станија се огласила о Асмину након што је ушао у ријалити Елита

Сцена

Трпим терор: Станија се огласила о Асмину након што је ушао у ријалити Елита

1 д

0
Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

Друштво

Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner