Трпим терор: Станија се огласила о Асмину након што је ушао у ријалити Елита

Агенције

14.09.2025

16:36

0
Партнер старлете Станије Добројевић, Асмин Дурждић ушао је у ријалити програм Елита 9, а она је сада проговорила о њиховом односу.

"Синоћ је била турбулентна ноћ. Не бих пуно о нашем односу је поприлично турбулентан. Било ми је тешко кад сам га јуче испраћала, то је његова одлука, нисам му стајала на пут. Човјек се бави ријалитијем већ двије године..", почела је она.

Елита 9

Сцена

Елита 9: Ово су учесници, међу њима и младић из Српске

Станија је одговорила и на питање да ли се плаши Асминове преваре у ријалитију:

"Знам шта је затворен простор, имам пребачаје - час сам мирна - час помислим свашта нешто. Ја зна да он нема појма шта је то и шта га чека. Шта да радим ако му се деси... Нећу рећи да сам спремна на то", каже она, те се осврнула на његов карактер:

"Улазак ме је изненадио, јер је остао миран и суздржан, јер знамо какав је он на језику. Њему је душевна храна да се свађа са неким, да ли је то бивша, њена фамилија... Ја сам другачији тип. Ено га сада са свима њима тамо, па нек му је са срећом".

"Трпим терор од њега"

Како истиче, од Асмина више ништа не може да је изненади, а уз то је признала и да трпи "терор" од стране њега јер је превише љубоморе у њиховом односу.

Stari ljudi, penzioneri

Друштво

Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

"Негативно ме је изненађивао двије године, заиста се показао најгори и не може горе од оног што се показао. Мислим да је вријеме да се покаже у бољем свјетлу. Прво сам мислила: 'Иди већ једном, да могу да дишем'. Колико ме контролише, толико ме зове, па се блокирамо... Мислила сам нека оде да не трпим тај терор, а онда када је отишао било ми је жао. Бићу му вјетар у леђа. Био ми је шок што улази. Ништа ме није питао", каже Станија и најављује и свој улазак у Бијелу кућу.

