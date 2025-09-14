Да ли је ово могуће? Наставник показивао дјеци снимак убиства Чарлија Кирка, и рекао "заслужио је"?!

14.09.2025
Наставник из једне јавне школе у Канади суспендован је након што је наводно приказао видео атентата на Чарлија Кирка ученицима од само 10 година, саопштиле су власти у Канади.
Према извјештају, наставник је такође сугерисао да је Кирк заслужио да буде убијен и одржао говор ученицима о антифашизму и трансродним питањима.
''Неколико ученика из његовог разреда отишло је кући и пожалило се родитељима, трауматизовани тиме што су били приморани да више пута гледају снимак смрти ухваћене камером'', рекао је извор за Торонто Сун након шокантног инцидента у школи у Торонту у четвртак.
''Родитељи су потом контактирали администраторе школе, који ће га ставити на принудно одсуство од почетка наставе 12. септембра 2025. године.''
Извор је додао: ''Док је више пута пуштао овај видео, одржао је говор ученицима о антифашизму, трансродним питањима и како је Чарли Кирк заслужио да му се то догоди.''
У петак је свим ученицима погођеним приказивањем снимка послато писмо у којем се наводно понашање наставника описује као ''крајње забрињавајуће и потпуно узнемирујуће'', преноси Торонто Сун.
''Током часа, ученицима је наводно приказан део насилног видеа као одговор на питања о недавном трагичном догађају у Сједињеним Државама'', наводи се у писму које је потписала директорка школе Corvette Junior Public School, Џенифер Копти.
У писму се наводи да је видео наводно приказан ученицима петог и шестог разреда - обично старим 10-11 година - од стране члана особља који је надгледао наставу француског језика и није био редовни учитељ.
''Иако истрага тек треба да се спроведе како би се сазнали сви детаљи, извјештај о овом инциденту је крајње забрињавајући и потпуно неприхватљив'', наставља се у писму.
''Свјесни смо озбиљности овог случаја и предузели смо хитне кораке да слиједимо све одговарајуће политике и процедуре'', написала је Копти.
''Наставник је разријешен свих наставних дужности до окончања истраге и неће бити у школи'', наводи се даље. Помоћ је понуђена свој дјеци трауматизованој инцидентом, додала је Копти.
''Такође желим да вас увјерим да нам је највећи приоритет пружање подршке ученицима. Социјални радници су стављени на располагање школи'', наводи се у писму.
''Посетићу разред заједно са чланом нашег тима за социјални рад како бисмо се састали са ученицима и пружили им подршку.''
(Телеграф.рс)
