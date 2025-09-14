Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета

Извор:
АТВ
14.09.2025
14:40
Патриоте су угрожене широм свијета. Док једне политички елиминишу кроз злоупотребу правосуђа, друге елиминишу оружјем, насилно и брутално, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
''Не смијемо дозволити да угуше слободну ријеч или вољу народа изражену на слободним и поштеним изборима'', навела је Цвијановићева на Икс-у уз објаву видеа посвећеном убијеном Чарлсу Кирку.
