Колико је богат био убијени Чарли Кирк

14.09.2025
Чарли Кирк, сарадник Доналда Трампа и оснивач организације Турнинг Поинт УСА, упуцан је током догађаја на Универзитету Јута Вали у Орему у сриједу.
Кирк је сједио у шатору, држећи говор, када га је хитац погодио у врат.
Кирк је основао Турнинг Поинт УСА када је имао 18 година. Ова непрофитна организација заговара конзервативну политику међу младима у средњим школама, универзитетима и колеџима.
Група је брзо привукла подршку главних републиканских донатора, укључујући чланове породице Трамп.
До раних двадесетих Кирк је постао истакнута личност у конзервативном покрету, познат по својим турнејама предавања, присуству на друштвеним мрежама и успјеху у прикупљању средстава.
У раним тридесетим, Кирк је изградио Турнинг Поинт као вишемилионску организацију са националним утицајем, учвршћујући своју улогу истакнутог гласа у конзервативном омладинском покрету који подржава Трампа.
Кирк има процијењено богатство од 12 милиона долара, према подацима сајта "Селебрити Нет Ворт". Према подацима "Асошијејтед преса", Кирк је 2023. године имао три некретнине – све вриједне преко милион долара, а такође је посједовао и имање у шпанском стилу вриједно 4,75 милиона долара у затвореном голф клубу у Аризони.
Кирк је већину свог новца зарадио од хонорара за јавне наступе, као и од свог успјешног подкаста и радио емисија.
"ПроПублика" је 2020. године објавила да је Киркова зарада од Турнинг Поинт УСА порасла на 300.000 долара. У то вријеме, наводно је купио стан са двије спаваће собе и два купатила на обали океана на Флориди вриједан 855.000 долара.
Приходи ТПУСА су процијењени на 85 милиона долара, према подацима "ПроПублик". Једна од највећих националних студентских конзервативних организација у САД је "покрет посвећен идентификацији, организовању и оснаживању младих људи да промовишу принципе слободног тржишта и ограничене владе", како се наводи на Кирковој страници.
ТПУСА је основана у јуну 2012. године, а од тада је Кирк развио организацију тако да има заступљеност у преко 2.000 средњих школа и универзитетских кампуса широм земље и преко 260.000 студентских чланова.
Поред Киркових ангажмана, он се такође појавио на "Фокс Њуз", "ЦНБЦ" и "ФОКС Бизнис Њуз" преко 200 пута.
